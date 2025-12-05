Diretório de Empresas
Fetch
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Arquiteto de Soluções

  • Todos os Salários de Arquiteto de Soluções

Fetch Arquiteto de Soluções Salários

A remuneração total média de Arquiteto de Soluções in United States na Fetch varia de $113K a $165K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Fetch. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$130K - $148K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$113K$130K$148K$165K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 2 mais Arquiteto de Soluções submissões na Fetch para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Fetch, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Arquiteto de Soluções ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Arquiteto de Dados

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arquiteto de Soluções na Fetch in United States é uma remuneração total anual de $165,200. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Fetch para a função de Arquiteto de Soluções in United States é $113,400.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Fetch

Empresas Relacionadas

  • doxo
  • Epic Systems
  • Athenahealth
  • Superhuman
  • Ibotta
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fetch/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.