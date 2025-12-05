Diretório de Empresas
Ferric
Ferric Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in Canada na Ferric varia de CA$88K a CA$123K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ferric. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$69.3K - $83.9K
Canada
Faixa Comum
Faixa Possível
$63.9K$69.3K$83.9K$89.3K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Ferric?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Ferric in Canada é uma remuneração total anual de CA$122,923. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ferric para a função de Engenheiro de Software in Canada é CA$87,953.

Outros Recursos

