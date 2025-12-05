Diretório de Empresas
Fenergo
  • Salários
  • Arquiteto de Soluções

  • Todos os Salários de Arquiteto de Soluções

Fenergo Arquiteto de Soluções Salários

O pacote de remuneração in Ireland mediano de Arquiteto de Soluções na Fenergo totaliza €108K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Fenergo. Última atualização: 12/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Fenergo
Solution Architect
Dublin, DN, Ireland
Total por ano
$125K
Nível
-
Salário base
$125K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Fenergo?
Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arquiteto de Soluções na Fenergo in Ireland é uma remuneração total anual de €133,207. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Fenergo para a função de Arquiteto de Soluções in Ireland é €116,944.

Outros Recursos

