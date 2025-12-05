Diretório de Empresas
FD Technologies
FD Technologies Consultor de Gestão Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da FD Technologies. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$81.6K - $98.8K
Ireland
Faixa Comum
Faixa Possível
$75.2K$81.6K$98.8K$105K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na FD Technologies?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Consultor de Gestão na FD Technologies in Ireland é uma remuneração total anual de €90,971. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na FD Technologies para a função de Consultor de Gestão in Ireland é €65,091.

Outros Recursos

