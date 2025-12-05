Diretório de Empresas
Fathom
Fathom Atendimento ao Cliente Salários

A remuneração total média de Atendimento ao Cliente in United States na Fathom varia de $53.6K a $73.1K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Fathom. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$57.3K - $69.3K
United States
Quais são os níveis de carreira na Fathom?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Atendimento ao Cliente na Fathom in United States é uma remuneração total anual de $73,080. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Fathom para a função de Atendimento ao Cliente in United States é $53,550.

Outros Recursos

