Diretório de Empresas
Fastenal
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Fastenal Salários

O salário da Fastenal varia de $18,199 em remuneração total por ano para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais baixa a $120,600 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Fastenal. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $20.7K

Engenheiro de Software Full-Stack

Contador
$33.1K
Analista de Negócios
$60.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Desenvolvimento de Negócios
$52.3K
Analista de Dados
$64.3K
Cientista de Dados
$19K
Tecnólogo da Informação (TI)
$18.2K
Vendas
$121K
Gerente de Programa Técnico
$25.8K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Fastenal é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $120,600. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Fastenal é $33,114.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Fastenal

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • Lyft
  • Facebook
  • Microsoft
  • Amazon
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos