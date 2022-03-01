Diretório de Empresas
Farmers Business Network
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Farmers Business Network Salários

O salário da Farmers Business Network varia de $171,638 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $480,390 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Farmers Business Network. Última atualização: 10/9/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $180K
Cientista de Dados
$205K
Recursos Humanos
$176K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Gerente de Produto
$199K
Gerente de Programa
$281K
Recrutador
$172K
Gerente de Programa Técnico
$480K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Farmers Business Network, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Farmers Business Network é Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $480,390. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Farmers Business Network é $198,739.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Farmers Business Network

Empresas Relacionadas

  • SoFi
  • Square
  • Spotify
  • Microsoft
  • Intuit
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos