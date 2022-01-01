Farfetch Salários

Diretório de Empresas
O salário da Farfetch varia de $22,689 em remuneração total por ano para Copywriter na faixa mais baixa a $198,900 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Farfetch. Última atualização: 10/9/2025

$160K

Engenheiro de Software
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Dados

Gerente de Produto
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Analista de Dados
Median $37.7K

Marketing
Median $105K
Gerente de Projeto
Median $39.9K
Gerente de Engenharia de Software
Median $69.8K
Analista de Negócios
$111K
Copywriter
$22.7K
Atendimento ao Cliente
$75.4K
Gerente de Ciência de Dados
$77.9K
Cientista de Dados
$199K
Analista Financeiro
$54.2K
Recursos Humanos
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Recrutador
$85.4K
Arquiteto de Soluções
$79.4K
Pesquisador de UX
$47.9K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Farfetch, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Farfetch é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $198,900. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Farfetch é $54,174.

Outros Recursos