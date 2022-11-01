Fareportal Salários

O salário da Fareportal varia de $16,925 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $204,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Fareportal . Última atualização: 10/15/2025