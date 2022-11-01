Diretório de Empresas
Fareportal
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Fareportal Salários

O salário da Fareportal varia de $16,925 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $204,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Fareportal. Última atualização: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $16.9K
Gerente de Produto
Median $150K
Gerente de Engenharia de Software
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Fareportal é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $204,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Fareportal é $150,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Fareportal

Empresas Relacionadas

  • Coinbase
  • Spotify
  • SoFi
  • Amazon
  • PayPal
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos