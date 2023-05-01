Diretório de Empresas
Faraday Technology
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Faraday Technology Salários

O salário da Faraday Technology varia de $40,935 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $67,810 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Faraday Technology. Última atualização: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Hardware
$61.4K
Gerente de Projeto
$67.8K
Engenheiro de Software
$40.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Faraday Technology é Gerente de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $67,810. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Faraday Technology é $61,364.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Faraday Technology

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • Snap
  • Airbnb
  • Lyft
  • Square
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos