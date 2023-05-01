Faraday Technology Salários

O salário da Faraday Technology varia de $40,935 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $67,810 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Faraday Technology . Última atualização: 10/18/2025