Fanatics Salários

O salário da Fanatics varia de $7,881 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $305,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Fanatics. Última atualização: 10/18/2025

Engenheiro de Software
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $210K
Gerente de Engenharia de Software
Median $305K

Chefe de Gabinete
Median $65K
Cientista de Dados
Median $238K
Marketing
Median $120K
Analista de Dados
Median $131K
Assistente Administrativo
$103K
Analista de Negócios
$7.9K
Gerente de Ciência de Dados
$164K
Recursos Humanos
$163K
Designer de Produto
$151K
Recrutador
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Gerente de Programa Técnico
$238K
Pesquisador de UX
$125K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Fanatics, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Fanatics é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $305,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Fanatics é $156,975.

Outros Recursos