Fairmarkit
Fairmarkit Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Poland mediano de Engenheiro de Software na Fairmarkit totaliza PLN 270K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Fairmarkit. Última atualização: 9/26/2025

Fairmarkit
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total por ano
PLN 270K
Nível
Senior
Salário base
PLN 270K
Stock (/yr)
PLN 0
Bônus
PLN 0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Fairmarkit?

PLN 605K

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Fairmarkit in Poland é uma remuneração total anual de PLN 272,088. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Fairmarkit para a função de Engenheiro de Software in Poland é PLN 270,199.

