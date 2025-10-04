Diretório de Empresas
Facebook
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Gerente de Programa Nível

IC4

Níveis na Facebook

Comparar Níveis
  1. IC3
  2. IC4
  3. IC5
    4. Mostrar 3 Mais Níveis
Média Anual Remuneração Total
$149,619
Salário Base
$126,375
Ações ()
$13,125
Bônus
$10,119
logo da Facebook

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimas Submissões de Salário
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Facebook

Empresas Relacionadas

  • LinkedIn
  • Uber
  • Pinterest
  • Twitter
  • Opendoor
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos