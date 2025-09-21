Diretório de Empresas
F5 Networks
F5 Networks Gerente de Conta Técnica Salários

A remuneração total média de Gerente de Conta Técnica na F5 Networks varia de $78.6K a $114K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da F5 Networks. Última atualização: 9/21/2025

Remuneração Total Média

$89.2K - $104K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$78.6K$89.2K$104K$114K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na F5 Networks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Conta Técnica na F5 Networks é uma remuneração total anual de $114,136. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na F5 Networks para a função de Gerente de Conta Técnica é $78,649.

