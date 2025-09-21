Diretório de Empresas
F5 Networks
F5 Networks Recrutador Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Recrutador na F5 Networks totaliza $153K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da F5 Networks. Última atualização: 9/21/2025

Pacote Mediano
company icon
F5 Networks
Technical Recruiter
Chicago, IL
Total por ano
$153K
Nível
Technical Recruiter
Salário base
$130K
Stock (/yr)
$10K
Bônus
$13K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na F5 Networks?

$160K

Últimos Salários Enviados
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na F5 Networks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na F5 Networks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Recrutador na F5 Networks in United States é uma remuneração total anual de $159,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na F5 Networks para a função de Recrutador in United States é $153,000.

Outros Recursos