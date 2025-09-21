Diretório de Empresas
F5 Networks
Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da F5 Networks. Última atualização: 9/21/2025

Remuneração Total Média

$103K - $118K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$89.9K$103K$118K$131K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Projeto na F5 Networks in United States é uma remuneração total anual de $130,980. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na F5 Networks para a função de Gerente de Projeto in United States é $89,910.

Outros Recursos