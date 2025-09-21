A remuneração de Gerente de Produto in United States na F5 Networks varia de $192K por year para Product Manager 3 a $339K por year para Director Product Management. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $228K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da F5 Networks. Última atualização: 9/21/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Product Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 3
$192K
$157K
$20K
$15.5K
Senior Product Manager
$229K
$180K
$31.7K
$16.4K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na F5 Networks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)
