F5 Networks
F5 Networks Salários

A faixa salarial da F5 Networks varia de $96,393 em remuneração total por ano para um Technical Account Manager na extremidade inferior a $368,333 para um Operações de Negócios na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da F5 Networks. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer 1 $134K
Software Engineer 2 $161K
Software Engineer 3 $181K
Senior Software Engineer $207K
Principal Software Engineer $244K
Architect $354K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Garantia de Qualidade (QA)

Gerente de Produto
Median $225K
Marketing
Median $213K

Engenheiro de Vendas
Median $262K
Analista de Cibersegurança
Median $111K
Gerente de Engenharia de Software
Median $296K
Cientista de Dados
Median $200K
Recrutador
Median $153K
Vendas
Median $238K
Gerente de Programa Técnico
Median $201K
Designer de Produto
Median $213K
Operações de Negócios
$368K
Analista de Negócios
$117K
Atendimento ao Cliente
$107K
Analista de Dados
$106K
Analista Financeiro
$115K
Engenheiro de Hardware
$163K
Recursos Humanos
Median $195K
Operações de Marketing
$166K
Gerente de Programa
$230K
Gerente de Projeto
$110K
Arquiteto de Soluções
$221K

Cloud Security Architect

Technical Account Manager
$96.4K
Escritor Técnico
$169K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na F5 Networks, as RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% veste no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% veste no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в F5 Networks, — это Operações de Negócios at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $368,333. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в F5 Networks, составляет $195,000.

