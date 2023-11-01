Diretório de Empresas
Eyeota
Eyeota Salários

O salário da Eyeota varia de $84,460 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $100,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Eyeota. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $100K
Cientista de Dados
$84.5K
Designer de Produto
$85.4K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Eyeota é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $100,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Eyeota é $85,425.

