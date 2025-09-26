A remuneração de Engenheiro de Software in United States na ExxonMobil varia de $101K por year para CL22 a $230K por year para CL27. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $180K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ExxonMobil. Última atualização: 9/26/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
CL22
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***