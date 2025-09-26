A remuneração de Gerente de Produto in United States na ExxonMobil varia de $126K por year para CL24 a $239K por year para CL27. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $174K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ExxonMobil. Última atualização: 9/26/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$ --
$ --
$ --
$ --
CL24
$126K
$123K
$2.5K
$0
CL25
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
