A remuneração de Cientista de Dados in United States na ExxonMobil varia de $124K por year para CL23 a $281K por year para CL27. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $210K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ExxonMobil. Última atualização: 9/26/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$124K
$124K
$0
$0
CL24
$106K
$106K
$0
$0
CL25
$146K
$138K
$0
$8.3K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***