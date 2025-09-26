Diretório de Empresas
ExxonMobil
ExxonMobil Cientista de Dados Salários

A remuneração de Cientista de Dados in United States na ExxonMobil varia de $124K por year para CL23 a $281K por year para CL27. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $210K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ExxonMobil. Última atualização: 9/26/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$124K
$124K
$0
$0
CL24
$106K
$106K
$0
$0
CL25
$146K
$138K
$0
$8.3K
$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na ExxonMobil in United States é uma remuneração total anual de $281,250. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ExxonMobil para a função de Cientista de Dados in United States é $150,000.

