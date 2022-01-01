ExxonMobil Salários

Diretório de Empresas
O salário da ExxonMobil varia de $1,547 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $290,000 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ExxonMobil. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro Mecânico
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Engenheiro de Software
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Pesquisa

Engenheiro Químico
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Engenheiro de Processo

Gerente de Produto
CL24 $126K
CL26 $197K
Gerente de Projeto
CL23 $118K
CL27 $214K
Gerente de Programa Técnico
CL26 $182K
CL28 $290K
Desenvolvimento de Negócios
Median $200K
Cientista de Dados
Median $35.8K
Tecnólogo da Informação (TI)
Median $108K
Marketing
Median $237K
Engenheiro de Hardware
Median $140K
Designer de Produto
Median $120K
Engenheiro Civil
Median $231K
Contador
$17.6K
Engenheiro Biomédico
$136K
Operações de Negócio
$114K
Gerente de Operações de Negócio
$139K
Analista de Negócios
$1.5K
Engenheiro de Controles
$171K
Analista de Dados
$26K
Engenheiro Elétrico
$164K
Analista Financeiro
$18.4K
Engenheiro Geólogo
$169K
Recursos Humanos
$3.5K
Consultor de Gestão
$38.8K
Operações de Marketing
$149K
Gerente de Programa
$181K
Vendas
$93.5K
Analista de Cibersegurança
$115K
Arquiteto de Soluções
$43.1K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na ExxonMobil é Gerente de Programa Técnico at the CL28 level com uma remuneração total anual de $290,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ExxonMobil é $134,342.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para ExxonMobil

