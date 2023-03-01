Diretório de Empresas
Exxeta
Exxeta Salários

O salário da Exxeta varia de $56,964 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $98,865 para Consultor de Gestão na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Exxeta. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $57K
Gerente de Produto
Median $90.4K
Consultor de Gestão
$98.9K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Exxeta é Consultor de Gestão at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $98,865. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Exxeta é $90,376.

