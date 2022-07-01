Diretório de Empresas
Extole
Extole Salários

O salário da Extole varia de $25,186 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $99,500 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Extole. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Cientista de Dados
$43.8K
Tecnólogo da Informação (TI)
$27.6K
Gerente de Produto
$36.2K

Engenheiro de Software
$25.2K
Arquiteto de Soluções
$99.5K
The highest paying role reported at Extole is Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $99,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Extole is $36,180.

