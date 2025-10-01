Diretório de Empresas
exadel
  Salários
  Engenheiro de Software

  Todos os Salários de Engenheiro de Software

  Georgia

exadel Engenheiro de Software Salários em Georgia

O pacote de remuneração in Georgia mediano de Engenheiro de Software na exadel totaliza GEL 104K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da exadel. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
exadel
Software Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
Total por ano
GEL 104K
Nível
Middle
Salário base
GEL 104K
Stock (/yr)
GEL 0
Bônus
GEL 0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na exadel?

GEL 438K

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Contribuir

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na exadel in Georgia é uma remuneração total anual de GEL 151,103. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na exadel para a função de Engenheiro de Software in Georgia é GEL 101,862.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para exadel

Outros Recursos