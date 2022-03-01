Diretório de Empresas
Evonik
Evonik Salários

A faixa salarial da Evonik varia de $76,108 em remuneração total por ano para um Arquiteto de Soluções na extremidade inferior a $159,120 para um Gerente de Operações de Negócios na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Evonik. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Gerente de Operações de Negócios
$159K
Engenheiro Químico
$87.4K
Engenheiro de Controles
$126K

Marketing
$144K
Engenheiro Mecânico
$80.4K
Arquiteto de Soluções
$76.1K
