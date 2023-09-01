Evertz Salários

O salário da Evertz varia de $39,407 em remuneração total por ano para Information Technologist (IT) na faixa mais baixa a $84,500 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Evertz . Última atualização: 10/20/2025