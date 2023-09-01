Diretório de Empresas
Evertz
Evertz Salários

O salário da Evertz varia de $39,407 em remuneração total por ano para Information Technologist (IT) na faixa mais baixa a $84,500 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Evertz. Última atualização: 10/20/2025

Engenheiro de Software
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Engenheiro de Software Full-Stack

Arquiteto de Soluções
Median $84.5K
Engenheiro de Hardware
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Information Technologist (IT)
$39.4K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Evertz é Arquiteto de Soluções com uma remuneração total anual de $84,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Evertz é $55,440.

