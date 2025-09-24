Diretório de Empresas
Ernst and Young
Ernst and Young Pesquisador de UX Salários

A remuneração total média de Pesquisador de UX in United States na Ernst and Young varia de $117K a $171K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ernst and Young. Última atualização: 9/24/2025

Remuneração Total Média

$135K - $154K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$117K$135K$154K$171K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Ernst and Young, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

