A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Ernst and Young varia de $104K por year para Software Engineer a $125K por year para Staff Software Engineer 2. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $119K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ernst and Young. Última atualização: 9/24/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer
(Nível Iniciante)
$104K
$99.1K
$4.3K
$294
Senior Software Engineer
$125K
$124K
$0
$1.5K
Staff Software Engineer 1
$123K
$119K
$0
$3.5K
Staff Software Engineer 2
$125K
$124K
$0
$1.2K
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Ernst and Young, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Dados

