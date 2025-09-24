Diretório de Empresas
Ernst and Young
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Recrutador

  • Todos os Salários de Recrutador

Ernst and Young Recrutador Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ernst and Young. Última atualização: 9/24/2025

Remuneração Total Média

ARS 29.05M - ARS 35.11M
Argentina
Faixa Comum
Faixa Possível
ARS 27.13MARS 29.05MARS 35.11MARS 37.03M
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 1 mais Recrutador submissõe na Ernst and Young para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário

ARS 193.72M

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de ARS 36.32M+ (às vezes ARS 363.23M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Ernst and Young, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Recrutador ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Recrutador na Ernst and Young in Argentina é uma remuneração total anual de ARS 37,025,713. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ernst and Young para a função de Recrutador in Argentina é ARS 27,130,910.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Ernst and Young

Empresas Relacionadas

  • Torch Technologies
  • Pyramid Consulting
  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Deloitte
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos