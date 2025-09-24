Diretório de Empresas
Ernst and Young
Ernst and Young Designer de Produto Salários

A remuneração de Designer de Produto in United States na Ernst and Young varia de $106K por year para Product Designer a $183K por year para Principal Product Designer. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $145K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ernst and Young. Última atualização: 9/24/2025

Product Designer
$106K
$100K
$0
$5.5K
Senior Product Designer
$139K
$139K
$0
$200
Staff Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Product Designer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 1 Mais Níveis
$160K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Ernst and Young, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Designer UX

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer de Produto na Ernst and Young in United States é uma remuneração total anual de $182,756. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ernst and Young para a função de Designer de Produto in United States é $122,000.

