A remuneração de Analista de Negócios in United States na Ernst and Young varia de $71.7K por year para Business Analyst a $194K por year para Principal Business Analyst. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $120K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ernst and Young. Última atualização: 9/24/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Business Analyst
$71.7K
$71.7K
$0
$0
Senior Business Analyst
$128K
$123K
$0
$4.6K
Staff Business Analyst 1
$96.8K
$94.5K
$0
$2.3K
Staff Business Analyst 2
$83K
$75.5K
$0
$7.5K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Ernst and Young, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)