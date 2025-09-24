Diretório de Empresas
Ernst and Young
Ernst and Young Assistant Manager Salários

O pacote de remuneração in Pakistan mediano de Assistant Manager na Ernst and Young totaliza PKR 5.77M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ernst and Young. Última atualização: 9/24/2025

Pacote Mediano
company icon
Ernst and Young
Assistant Manager
hidden
Total por ano
PKR 5.77M
Nível
hidden
Salário base
PKR 5.26M
Stock (/yr)
PKR 0
Bônus
PKR 509K
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
2-4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Ernst and Young?

PKR 45.12M

Últimos Salários Enviados
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Ernst and Young, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para jobFamilies.Assistant Manager na Ernst and Young in Pakistan é uma remuneração total anual de PKR 3,428,547. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ernst and Young para a função de jobFamilies.Assistant Manager in Pakistan é PKR 3,428,547.

