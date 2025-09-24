Ericsson Engenheiro de Hardware Salários

A remuneração de Engenheiro de Hardware in Sweden na Ericsson varia de SEK 484K por year para JS5 a SEK 720K por year para JS7. O pacote de remuneração in Sweden mediano por year totaliza SEK 618K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ericsson. Última atualização: 9/24/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus JS4 SEK -- SEK -- SEK -- SEK -- JS5 SEK 484K SEK 484K SEK 0 SEK 0 JS6 SEK 912K SEK 912K SEK 0 SEK 0 JS7 SEK 720K SEK 720K SEK 0 SEK 0 Ver 2 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

