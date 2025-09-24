Diretório de Empresas
Ericsson
Ericsson Cientista de Dados Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Cientista de Dados na Ericsson totaliza ₹5.66M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ericsson. Última atualização: 9/24/2025

Pacote Mediano
company icon
Ericsson
Senior Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹5.66M
Nível
JS6
Salário base
₹5.35M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹314K
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na Ericsson?

₹13.98M

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na Ericsson in India é uma remuneração total anual de ₹7,762,301. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ericsson para a função de Cientista de Dados in India é ₹5,476,621.

