EquityZen Salários

O salário da EquityZen varia de $70,350 em remuneração total por ano para Contador na faixa mais baixa a $237,308 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da EquityZen . Última atualização: 9/12/2025