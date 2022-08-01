EquityZen Salários

Diretório de Empresas
O salário da EquityZen varia de $70,350 em remuneração total por ano para Contador na faixa mais baixa a $237,308 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da EquityZen. Última atualização: 9/12/2025

$160K

Contador
$70.4K
Analista de Negócios
$109K
Designer de Produto
$109K

Engenheiro de Software
$237K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na EquityZen é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $237,308. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na EquityZen é $109,450.

