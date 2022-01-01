Equal Experts Salários

Diretório de Empresas
O salário da Equal Experts varia de $42,771 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $299,495 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Equal Experts. Última atualização: 9/12/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $42.8K

Engenheiro de Software Backend

Analista de Dados
$61.2K
Consultor de Gestão
$205K

Recrutador
$109K
Gerente de Engenharia de Software
$188K
Arquiteto de Soluções
$299K
Perguntas Frequentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Equal Experts es Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level con una compensación total anual de $299,495. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Equal Experts es $148,650.

