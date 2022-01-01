EQ Salários

O salário da EQ varia de $104,475 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $223,875 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da EQ . Última atualização: 10/17/2025