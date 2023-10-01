Diretório de Empresas
eQ Technologic
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

eQ Technologic Salários

O salário da eQ Technologic varia de $21,310 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $88,896 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da eQ Technologic. Última atualização: 9/12/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $28.9K

Engenheiro de Software Backend

Designer de Produto
$21.3K
Gerente de Engenharia de Software
$88.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Arquiteto de Soluções
$53.2K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at eQ Technologic is Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $88,896. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at eQ Technologic is $41,087.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para eQ Technologic

Empresas Relacionadas

  • Amazon
  • Microsoft
  • Uber
  • Apple
  • Databricks
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos