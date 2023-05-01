Eptura Salários

O salário da Eptura varia de $104,957 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $180,900 para Designer de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Eptura . Última atualização: 10/17/2025