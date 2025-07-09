Diretório de Empresas
Epson
Epson Salários

O salário da Epson varia de $45,338 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $162,810 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Epson. Última atualização: 9/12/2025

$160K

Operações de Negócio
$84.6K
Analista de Negócios
$109K
Cientista de Dados
$45.3K

Recursos Humanos
$82.3K
Gerente de Produto
$151K
Gerente de Projeto
$163K
Engenheiro de Vendas
$62.7K
Engenheiro de Software
$48.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Epson é Gerente de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $162,810. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Epson é $83,446.

