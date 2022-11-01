Diretório de Empresas
Eppo
Eppo Salários

O salário da Eppo varia de $200,900 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $367,800 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Eppo. Última atualização: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Engenheiro de Software
Median $368K
Gerente de Produto
$201K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Eppo é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $367,800. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Eppo é $284,350.

