Epic Games
Epic Games Salários

O salário da Epic Games varia de $52,260 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $445,000 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Epic Games. Última atualização: 11/20/2025

Engenheiro de Software
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Jogos

Gerente de Produto
L3 $184K
L5 $445K
Marketing
Median $180K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Gerente de Engenharia de Software
Median $400K
Gerente de Projeto
Median $205K
Arquiteto de Soluções
Median $238K
Contador
$76.4K
Analista de Negócios
$191K
Gerente de Ciência de Dados
$288K
Cientista de Dados
$161K
Analista Financeiro
$281K
Recursos Humanos
$88K
Tecnólogo da Informação (TI)
$67.6K
Operações de Marketing
$147K
Designer de Produto
$68.6K
Gerente de Design de Produto
$193K
Gerente de Programa
$151K
Recrutador
$77.4K
Vendas
$52.3K
Analista de Cibersegurança
$80.6K
Gerente de Programa Técnico
$166K
Confiança e Segurança
$137K
Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ação
Options

Na Epic Games, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 2nd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 3rd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 4th-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 5th-ANO (20.00% anual)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Epic Games é Gerente de Produto at the L5 level com uma remuneração total anual de $445,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Epic Games é $166,165.

Outros Recursos

