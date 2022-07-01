EPI-USE Labs Salários

Diretório de Empresas
O salário da EPI-USE Labs varia de $127,400 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $190,045 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da EPI-USE Labs. Última atualização: 11/20/2025

Engenheiro de Software
$127K
Arquiteto de Soluções
$190K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na EPI-USE Labs é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $190,045. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na EPI-USE Labs é $158,723.

