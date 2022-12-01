ePaisa Salários

O salário da ePaisa varia de $16,996 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $126,664 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ePaisa . Última atualização: 11/20/2025