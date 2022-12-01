Diretório de Empresas
ePaisa
ePaisa Salários

O salário da ePaisa varia de $16,996 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $126,664 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ePaisa. Última atualização: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Engenheiro de Software
$17K
Arquiteto de Soluções
$127K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na ePaisa é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $126,664. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ePaisa é $71,830.

Outros Recursos

