Eox Vantage
Eox Vantage Salários

O salário mediano da Eox Vantage é $8,934 para Gerente de Projeto . O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Eox Vantage. Última atualização: 11/20/2025

Gerente de Projeto
$8.9K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Eox Vantage é Gerente de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $8,934. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Eox Vantage é $8,934.

