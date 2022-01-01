Diretório de Empresas
Enfusion
Enfusion Salários

O salário da Enfusion varia de $50,113 em remuneração total por ano para Gerente de Projeto na faixa mais baixa a $120,750 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Enfusion. Última atualização: 9/6/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $121K

Engenheiro de Software Full-Stack

Contador
$116K
Analista de Negócios
$90.3K

Tecnólogo da Informação (TI)
$61K
Gerente de Projeto
$50.1K
Gerente de Programa Técnico
$78.4K
Redator Técnico
$67.3K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Enfusion é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $120,750. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Enfusion é $78,390.

