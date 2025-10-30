Diretório de Empresas
Endpoint
  • Salários
  • Gerente de Produto

  • Todos os Salários de Gerente de Produto

Endpoint Gerente de Produto Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Gerente de Produto na Endpoint totaliza $213K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Endpoint. Última atualização: 10/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Endpoint
Product Manager
Los Angeles, CA
Total por ano
$213K
Nível
L4
Salário base
$150K
Stock (/yr)
$40K
Bônus
$22.5K
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
2-4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Endpoint?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Endpoint in United States é uma remuneração total anual de $280,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Endpoint para a função de Gerente de Produto in United States é $202,500.

