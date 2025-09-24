Diretório de Empresas
O pacote de remuneração in Czech Republic mediano de Gerente de Engenharia de Software na Emplifi totaliza CZK 1.48M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Emplifi. Última atualização: 9/24/2025

Pacote Mediano
company icon
Emplifi
Team Manager
Prague, PR, Czech Republic
Total por ano
CZK 1.48M
Nível
-
Salário base
CZK 1.34M
Stock (/yr)
CZK 0
Bônus
CZK 140K
Anos na empresa
5 Anos
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Emplifi?

CZK 3.49M

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Emplifi in Czech Republic é uma remuneração total anual de CZK 1,667,182. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Emplifi para a função de Gerente de Engenharia de Software in Czech Republic é CZK 1,452,608.

